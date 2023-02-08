"Шахтар" у матчі з двома вилученнями драматично вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Гол 15-річного хорвата вибив "гірників" з турніру.
Донецький "Шахтар" поступився хорватському "Хайдуку" в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі хорвати забили наприкінці другого тайму. Навіс з правого флангу замкнув 15-річний хорватський захисник Лука Вушкович.
Завершували матч команди не в повних складах. На 88-й хвилині пряму червону картку отримав Вушкович, а на 90+6-й хвилині у донеччан був вилучений Олександр Роспутько.
Таким чином, "Шахтар" попрощався з Юнацькою лігою УЄФА, а "Хайдук" вийшов до 1/8 фіналу.
Раніше до наступної стадії змагань пробився інший український клуб – "Рух". Львів'яни у серії пенальті здолали міланський "Інтер".
Переможці поєдинків 1/16 фіналу в 1/8 фіналу зіграють з командами, які фінішували першими в групах Шляху Ліги чемпіонів. Жеребкування плейоф відбудеться 13 лютого, а матчі наступного раунду турніру заплановано на 28 лютого та 1 березня.
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