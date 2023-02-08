"Шахтар" у матчі з двома вилученнями драматично вилетів з Юнацької ліги УЄФА

Донецький "Шахтар" поступився хорватському "Хайдуку" в 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі хорвати забили наприкінці другого тайму. Навіс з правого флангу замкнув 15-річний хорватський захисник Лука Вушкович.

Завершували матч команди не в повних складах. На 88-й хвилині пряму червону картку отримав Вушкович, а на 90+6-й хвилині у донеччан був вилучений Олександр Роспутько.

Таким чином, "Шахтар" попрощався з Юнацькою лігою УЄФА, а "Хайдук" вийшов до 1/8 фіналу.

Раніше до наступної стадії змагань пробився інший український клуб – "Рух". Львів'яни у серії пенальті здолали міланський "Інтер".

Переможці поєдинків 1/16 фіналу в 1/8 фіналу зіграють з командами, які фінішували першими в групах Шляху Ліги чемпіонів. Жеребкування плейоф відбудеться 13 лютого, а матчі наступного раунду турніру заплановано на 28 лютого та 1 березня.

Читайте також:

"Спорт для Путіна – інструмент для обдурювання": футболістка збірної РФ підтримала недопущення росіян до Олімпіади

У віці 46 років помер колишній футболіст "Динамо" та збірної України

Розгромно програвав "Шахтарю" в ЛЧ: збірна Бельгії офіційно отримала нового головного тренера