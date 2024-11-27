"Шахтар" у меншості розгубив перевагу в два м'ячі та програв ПСВ у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" поступився нідерландському ПСВ у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Неймовірно драматичний оєдинок на стадіоні "Філіпс" в Ейндговені завершився з рахунком 3:2 .

Уже на 8-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок – Юхим Конопля під час контратаки зіграв у стінку з Олександро Зубковим, після чого прострілив з правого флангу, а Данило Сікан в один дотик у падінні переправив м'яч у дальній кут.

На 37-й хвилині донеччани подвоїли свою перевагу. Конопля на правому фланзі атаки відібрав м'яч у Маттео Дамса та віддав передачу до штрафного майданчика на Зубкова, а той низом влучно пробив у дальній кут.

У другому таймі чинний чемпіон Нідерландів продовжив атакувати. На 69-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості – захисник "помаранчево-чорних" Педро Енріке отримав пряму червону картку за грубий фол проти Йогана Бакайоко перед власним карним майданчиком.

До 87-ї хвилини "гірникам" вдавалося стримувати натиск суперника, однак в самій кінцівці протистояння підопічні Маріно Пушича пропустили тричі. Дубль оформив Малік Тільман, забивши на 87-й і 90-й хвилинах. А на 90+5-й хвилині Рікардо Пепі вирвав для ПСВ перемогу.

Огляд матчу ПСВ – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Після п'яти турів "гірники" посідають 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. ПСВ з 8 балами піднявся на 18-ту позицію.

У наступному турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" зустрінеться з "Баварією", а ПСВ позмагається з "Брестом". Обидва матчі відбудуться 10 грудня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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