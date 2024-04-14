"Шахтар" у меншості втримав перемогу над "Ворсклою" та відірвався на вершині УПЛ (відео)

"Шахтар" на виїзді здолав "Ворсклу" в матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 0:1 .

Донеччани вийшли вперед на 22-й хвилині зустрічі. Данило Сікан вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер господарів Павло Ісенко відбив удар Олександра Зубкова після прострілу від бразильця Кевіна.

У другому таймі "гірники" залишилися в меншості – на 56-й хвилині Зубков отримав пряму червону картку за те, що на добиванні не дотягнувся до м'яча і зачепив голову Ісенка.

Однак скористатися чисельною перевагою та уникнути поразки полтавська команда не змогла.

Огляд матчу "Ворскла" – "Шахтар"

Після цієї перемоги "Шахтар" (52 очки) продовжує лідирувати в УПЛ. Підопічні Маріно Пушича на 4 бали випереджають "Динамо" та "Кривбас". Водночас криворізький клуб зіграв на два матчі більше. "Ворскла" (30 пунктів) перебуває на сьомій позиції.

У наступних поєдинках чемпіонату України "гірники" 18 квітня зіграють із "Зорею", а полтавці 20 квітня приймуть "Колос".

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