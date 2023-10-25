"Шахтар" у першому матчі з новим тренером мінімально програв "Барселоні" в Лізі чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" поступився "Барселоні" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на Олімпійському стадіоні в Барселоні завершився з рахунком 2:1 .

У першому таймі каталонці двічі вразили ворота "гірників". На 28-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Ферран Торрес, добивши м'яч у сітку після того, як Фермін Лопес влучив у стійку.

Через вісім хвилин "синьо-гранатові" подвоїли свою перевагу. Фермін Лопес ударом з меж штрафного від стійки вколотив м'яч у сітку воріт Дмитра Різника.

У другому таймі "Шахтар" зумів скоротити відставання в рахунку. На 62-й хвилині Георгій Судаков отримав передачу на хід від Іраклі Азарова та з меж штрафного потужно пробив повз голкіпера.

На 70-й хвилині каталонці мали подвійний шанс. Фермін Лопес одразу з лінії штрафного пробив у стійку, а потім він же головою замкнув подачу з лівого флангу, але гол не було зараховано через офсайд.

На останніх хвилинах "гірники" великими силами пішли в атаку та змусили суперника понервувати, але вирвати нічию українському клубу не вдалося.

Огляд матчу

Зазначимо, що напередодні "Шахтар" оголосив про призначення нового головного тренера. "Гірників" очолив боснійський фахівець Маріно Пушич, який до цього працював помічником керманича нідерландського "Феєнорда" Арне Слота. Саме Пушич вже керував діями "помаранчево-чорних" у грі з "Барселоною".

Після поразки "Шахтар" (3 очки) залишився на третьому місці групи H. "Барселона" (9 балів) лідирує у цьому квартеті. На другій позиції – "Порту" (3), останній – "Антверпен" (0).

В іншому матчі третього туру групи H "Антверпен" прийматиме "Порту". Цей поєдинок також відбудеться 25 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

У четвертому турі групової стадії ЛЧ, 7 листопада, "Шахтар" у німецькому Гамбурзі зіграє номінально домашній поєдинок з "Барселоною", а "Порту" та "Антверпен" проведуть очну зустріч у Португалії.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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