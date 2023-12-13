"Шахтар" у шаленому матчі з 8 голами програв "Порту" і не вийшов до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" поступився португальському "Порту" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Надрезультативний поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 5:3 .

Для виходу до плейоф Ліги чемпіонів "гірникам" потрібно було лише перемагати португальський клуб, тоді як "драконів" влаштовувала навіть нічия. Господарі поля вийшли вперед на 9-й хвилині – після провалу в обороні донеччан Галено з близької відстані відправив м'яч у порожні ворота.

На 29-й хвилині "помаранчево-чорні" відігралися. Данило Сікан розстріляв порожні ворота після передачі Олександра Зубкова. Цікаво, що під час атаки "Шахтаря" лайнсмен підняв прапорець, зафіксувавши офсайд. Але потім головний арбітр скористався допомогою VAR і зарахував гол.

Перед перервою "Порту" вдалося забити другий м'яч. На 43-й хвилині Галено оформив дубль, завдавши потужного удару з-за меж штрафного майданчика у ближній кут.

У другому таймі "дракони" втретє вразили ворота Дмитра Різника. На 62-й хвилині Галено на половині поля "гірників" перехопив передачу Георгія Судакова на Гіоргі Гочолеішвілі та віддав пас до штрафного, звідки Мехді Таремі вколотив м'яч у ближній кут.

На 72-й хвилині "Шахтар" скоротив відставання в рахунку. З ударом Сікана впорався голкіпер, але м'яч від Еуштакіу залетів до сітки воріт "Порту".

Проте "дракони" швидко відповіли і зробили рахунок розгромним. На 75-й хвилині португальський ветеран Пепе забив після подачі з кутового та оновив віковий рекорд серед авторів голів у Лізі чемпіонів. А ще за сім хвилини Франсишку Консейсау забив одразу після свого виходу на заміну.

Останнє слово у цьому захопливому поєдинку було за "гірниками". На 88-й хвилині 19-річний бразилець Егіналду, який вийшов з лавки запасних "Шахтаря", точно пробив низом у дальній кут.

Огляд матчу "Порту" – "Шахтар"

Таким чином, "Шахтар" з 9 очками посів третє місце у групі H після "Барселони" та "Порту" та не зміг пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Навесні "гірники" у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

В іншому матчі шостого туру цього квартету "Барселона", яка достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів, в гостях програла бельгійському "Антверпену" (3:2), який втратив шанси на продовження боротьби у єврокубках.

Тож "Барселона" (12 очок) та "Порту" (12 балів) зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – каталонці посіли перше місце в групі, обійшовши "драконів" за додатковими показниками. "Шахтар" (9 очок) вирушає до Ліги Європи, а для "Антверпена" (3 пункти) цей євросезон завершено.

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