"Шахтар" у складному поєдинку дотиснув "Рух", але дозволив "Динамо" захопити лідерство в УПЛ

"Шахтар" у складному поєдинку дотиснув "Рух", але дозволив "Динамо" захопити лідерство в УПЛ

Команда Роберто Де Дзербі забила два голи наприкінці зустрічі.

Донецький "Шахтар" здобув непросту перемогу над львівським "Рухом" в домашньому поєдинку 15-го туру української Прем'єр-ліги. Матч на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0 .

Незважаючи на достатню кількість гольових моментів і відсутність таких у суперника, "гірникам" тривалий час не вдавалося розпечатати ворота Юрія Паньківа. На 83-й хвилині Манор Соломон мав чудовий шанс відкрити рахунок, але красивим обвідним ударом влучив у стійку.

І все ж, донецький клуб зумів вирвати перемогу. Рятівниками "Шахтаря" стали Маркос Антоніо і Тете, які забили на 85-й і 88-й хвилинах відповідно.

Зазначимо, що кінець поєдинку був дуже нервовим. За надмірні емоцій арбітр показав червону картку головному тренеру "Шахтаря".

Після 15 турів "Шахтар" (38 очок) опустився на друге місце в УПЛ. Підопічні Роберто Де Дзербі за додатковими показниками пропустили на вершину таблиці київське "Динамо", яке напередодні розбило "Чорноморець" (6:1) .

. "Рух" (13 балів) залишився на 10-й позиції.

У наступному турі УПЛ "гірники" 28 листопада на виїзді зіграють з "Інгульцем", а перед цим 24 листопада в Мілані проведуть матч 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Інтера".

"Рух" у 16-му турі УПЛ 28 листопада прийме "Металіст 1925".

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