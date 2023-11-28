"Шахтар" вдруге обіграв "Антверпен" у Лізі чемпіонів і гарантував собі євровесну (відео)

Донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Антверпен" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 1:0 .

Уже на 12-й хвилині зустрічі чемпіону України вдалося вийти вперед. Микола Матвієнко ударом головою замкнув подачу зі штрафного від Олександра Зубкова.

На 39-й хвилині "Шахтар" був близьким до того, щоб забити вдруге. Невертон з близької відстані пробив у голкіпера, Георгій Судаков зіграв на добиванні головою, але м'яч полетів вище воріт.

У другому таймі підопічні Маріно Пушича мали кілька чудових моментів, аби збільшити свою перевагу. Бельгійський клуб двічі рятувала поперечина. На 56-й хвилині голкіпер "Антверпена" Жан Бюте перевів у каркас воріт дальній удар Іраклі Азарова, а ще через п'ять хвилин він схожим чином відбив постріл Тараса Степаненка з-за меж штрафного.

Ще один супермомент "Шахтар" створив наприкінці матчу, коли суперник спрямував усі свої зусилля на атаку. Артем Бондаренко вийшов на побачення з голкіпером після передачі Зубкова, обіграв його та, здавалося, бив у порожні ворота. Однак півзахисник "Антверпена" Артур Вермерен не дав м'ячу перетнути лінію воріт.

Огляд матчу "Шахтар" – "Антверпен"

Таким чином, "помаранчево-чорні" обіграли чинного чемпіона Бельгії вдруге в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. У 2-му турі "Шахтар" у виїзному поєдинку з неймовірним камбеком переміг "Антверпен" з рахунком 3:2.

Здобувши третю перемогу поточного сезону ЛЧ, "Шахтар" (9 очок) за тур до кінця групового етапу забезпечив собі єврокубкову весну. "Гірники" як мінімум фінішують на третьому місці у своїй групі та зіграють у плейоф Ліги Європи, але також зберігають шанси на топ-2 і плейоф Ліги чемпіонів.

"Антверпен", який програв усі п'ять матчів цього євросезону, уже точно посяде останню позицію квартету та попрощається з єврокубками.

В іншому матчі п'ятого туру цієї групи "Барселона" прийматиме "Порту" (28 листопада, 22:00 за київським часом).

Поточне турнірне становище у квартеті H: "Барселона" (9 очок), "Порту" (9), "Шахтар" (9), "Антверпен" (0).

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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