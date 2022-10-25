"Шахтар" вдруге обіграв "Селтік" і вийшов до плейоф Юнацької ліги УЄФА

Донецький "Шахтар" переміг шотландський "Селтік" в рамках 5-го туру групової стадії Юнацької ліги УЄФА. Зустріч в місті Ейрдрі на стадіоні "Ексельсіор" завершилася з рахунком 0:1 .

У першому таймі господарі мали чудову можливість вийти вперед, але 19-й хвилині Адам Брукс не забив пенальті.

А після перерви донеччани покарали суперника за втрачений шанс. На 64-й хвилині Владислав Погорілий став автором вирішального м'яча в цьому протистоянні.

Зазначимо, що це вже друга перемога "помаранчево-чорних" над "кельтами" в цьому розіграші Юнацької ліги УЄФА. Перший поєдинок "Шахтар" виграв з рахунком 2:1.

В іншому матчі цієї групи мадридський "Реал" U-19 на виїзді здолав однолітків із "РБ Лейпцига" - 2:3.

Таким чином, за тур до завершення групового етапу "Шахтар" (9 очок) гарантував собі друге місце в квартеті та вихід до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. "Реал" (13 балів) достроково виграв групу та пробився одразу до 1/8 фіналу. "РБ Лейпциг" (4) і "Селтік" (3) втратили шанси на продовження боротьби в турнірі.

У заключному турі групового раунду Юнацької ліги УЄФА "гірники" 2 листопада прийматимуть "РБ Лейпциг", а "Реал" вдома зіграє проти "Селтіка".

Нагадаємо, сьогодні ввечері в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють дорослі команди "Шахтаря" та "Селтіка". Поєдинок у Глазго розпочнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

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