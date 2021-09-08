"Шахтар" віддав українського футболіста в оренду до Росії

Вихованець академії "гірників" Станіслав Біблік гратиме за "Акрон" з другого дивізіону РФ.
Український форвард молодіжної команди "Шахтаря" Станіслав Біблік на правах оренди перебрався до російського "Акрона".
Оренда 20-річного українця розрахована до кінця сезону-2021/22, повідомляє офіційний сайт клубу ФНЛ.
За клуб з Тольятті футболіст виступатиме під 28-м ігровим номером.
Біблік - вихованець "Азовсталі" і академії "Шахтаря". За другу команду "гірників" він забив 11 голів у 21 матчі. У 2020 році провів 3 матчі в УПЛ, граючи в оренді за "Маріуполь". Також Станіслав викликався до юнацьких збірних України різних вікових груп.
Зазначимо, що це не перший українець в "Акроні". Раніше клуб ФНЛ (другий за силою дивізіон Росії - прим.) підписав захисника "Шахтаря" Данила Сагуткіна.
Після 9 турів "Акрон" йде в зоні вильоту, набравши 6 очок. Команда здобула лише одну перемогу в сезоні.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що колишній півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Іванісеня став гравцем російського клубу "Крилья Совєтов".