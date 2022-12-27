"Шахтар" відповів на офіційну пропозицію гранда АПЛ щодо Мудрика

"Гірники" готові відпустити футболіста за значно більшу суму.
Донецький "Шахтар" відхилив пропозицію лондонського "Арсенала" в 40 мільйонів євро за вінгера Михайла Мудрика.
Про це повідомляє The Telegraph.
"Гірники" бажають заробити на трансфері гравця до 100 млн євро. Зазначається, що позиція донецького клубу не відлякала "канонірів" і перемовини тривають.
Сам футболіст зацікавлений у своєму трансфері. Нагадаємо, що він вже досяг попередніх домовленостей із лондонським клубом.
- Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.
- Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.
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