"Шахтар" відповів на офіційну пропозицію гранда АПЛ щодо Мудрика

Донецький "Шахтар" відхилив пропозицію лондонського "Арсенала" в 40 мільйонів євро за вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Гірники" бажають заробити на трансфері гравця до 100 млн євро. Зазначається, що позиція донецького клубу не відлякала "канонірів" і перемовини тривають.

Сам футболіст зацікавлений у своєму трансфері. Нагадаємо, що він вже досяг попередніх домовленостей із лондонським клубом.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

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