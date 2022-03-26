"Шахтар" відправив за кордон неповнолітніх гравців клубної академії

85 юних футболістів перебувають у Хорватії.

Донецький "Шахтар" організував евакуацію 85 неповнолітніх гравців клубної академії з України до Хорватії.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників"

"Ми дякуємо ФК Хайдуку (Спліт) та ФК Динамо (Загреб), а також центральним і місцевим органам влади Хорватії за надану допомогу в евакуації наших юних гравців. Ці діти – майбутнє Шахтаря, українського футболу та країни загалом.

До мене зверталося багато футболістів, друзів та колег з бажанням допомогти, і ця допомога дійсно була дуже важлива. Спільними зусиллями нам вдалося все реалізувати", - сказав директор з футболу Шахтаря Даріо Срна.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський разом із дружиною Роксаною відвідав в Італії українських дітей-сиріт, яким довелося покинути Україну через вторгнення російських окупантів.

Читайте також:

"Ми через вас втратили все": голкіпер збірної України відповів спортсменам країни-агресорки, які скаржаться на санкції

Після трьох тижнів під обстрілами: українські фігуристи емоційно виступили на ЧС із фігурного катання (відео)

Відмовився грати з росіянами та білорусами: український шахіст заявив про бойкот чемпіонату Європи