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"Шахтар" відреагував на скандальне зникнення футболіста юнацької команди, який міг втекти до Росії

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтар" відреагував на скандальне зникнення футболіста юнацької команди, який міг втекти до Росії

Олександр Роспутько / Фото: ФК Шахтар

Місцеперебування Олександра Роспутька досі залишається невідомим.

Донецький "Шахтар" підтвердив інформацію про зникнення півзахисника юнацької команди Олександра Роспутька, який не повернувся з командою до України після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена".

"Помаранчево-чорні" на запит видання UA-Футбол повідомили, що не знають, де зараз перебуває 19-річний футболіст.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька до України після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак. Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку зник гравець. У нас немає інформації. 

Клуб має сподівання, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулись до нього з офіційним листом з вимогою впродовж п'яти днів повернутися в стан команди. Якщо він не повернеться – контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію. 

Якщо б передумови до втечі були – гравець би залишився в Україні і не поїхав би на матч юнацької Ліги чемпіонів. Зараз він не виходить на зв'язок. Ми будемо діяти виключно в рамках чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни", – зазначили у "Шахтарі".

Раніше низка джерел повідомили, що Роспутько скористався можливістю виїзду за кордон, аби потім перебратися до Росії. Також у ЗМІ є інформація, що він може перейти до санкт-петербурзької "Зірки" з третього футбольного дивізіону країни-терористки.

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