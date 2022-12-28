"Шахтар" випереджає клуби Серії А у боротьбі за хорватського таланта

"Гірники" хочуть посилитися захисником "Істри".
Донецький "Шахтар" націлений підписати захисника "Істри" та молодіжної збірної Хорватії Мауро Перковича.
Про це повідомляє SportItalia.
За інформацією джерела, "гірники" є головним претендентом на гравця у зимове трансферне вікно .
Також 21-річним центрбеком цікавиться ціла низка італійських клубів – "Торіно", "Удінезе", "Болонья", "Салернітана" та "Верона".
- Цього сезону Перкович зіграв за "Істру" 14 матчів, у яких відзначився одною результативною передачею. Також зіграв два поєдинки за молодіжну збірну Хорватії.
- "Шахтар" перебуває на другій позиції турнірної таблиці УПЛ, поступаючись "Дніпру-1" 5 очок.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" готовий продати захисника Вітао бразильському "Інтернасьйоналу".
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