"Шахтар" випереджає клуби Серії А у боротьбі за хорватського таланта

Донецький "Шахтар" націлений підписати захисника "Істри" та молодіжної збірної Хорватії Мауро Перковича.

Про це повідомляє SportItalia.

За інформацією джерела, "гірники" є головним претендентом на гравця у зимове трансферне вікно .

Також 21-річним центрбеком цікавиться ціла низка італійських клубів – "Торіно", "Удінезе", "Болонья", "Салернітана" та "Верона".

Цього сезону Перкович зіграв за "Істру" 14 матчів, у яких відзначився одною результативною передачею. Також зіграв два поєдинки за молодіжну збірну Хорватії.

"Шахтар" перебуває на другій позиції турнірної таблиці УПЛ, поступаючись "Дніпру-1" 5 очок.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" готовий продати захисника Вітао бразильському "Інтернасьйоналу".

Читайте також:

"Аякс" розірвав контракт із захисником, який присвятив 20 років клубу

"Шахтар" відповів на офіційну пропозицію гранда АПЛ щодо Мудрика

Хочуть подовжити співпрацю: "Спеція" планує викупити контракт Коваленка