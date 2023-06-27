"Шахтар" вирішив звільнити головного тренера після тріумфу в УПЛ: йому вже знайшли заміну

Донецький "Шахтар" найближчим часом отримає нового головного тренера. На цій посаді хорвата Ігоря Йовічевича замінить нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

Як повідомляє "ТаТоТаке", кандидатуру 53-річного ван Леувена остаточно затвердив президент "гірників" Рінат Ахметов.

Зазначається, що наразі нідерландський спеціаліст, який минулого сезону очолював луганську "Зорю", відпочиває на батьківщині після завершення сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Саме у Нідерландах "Шахтар" 3 липня розпочне підготовку до наступного сезону. Там ван Леувен і повинен приєднатися до "помаранчево-чорних". Офіційна презентація нового керманича донеччан запланована на початок липня.

Додамо, що ван Леувена визнали найкращим тренером УПЛ за підсумками сезону-2022/23. Він привів "Зорю" до бронзових медалей вітчизняної першості.

Раніше ван Леувен вже працював у "Шахтарі" – від 2006 до 2013 року він очолював Академію "гірників".

Наразі офіційно головним тренером "Шахтар" залишається Йовічевич, про звільнення якого клуб не повідомляв. Однак в інтерв'ю хорватським ЗМІ він підтвердив, що більше не працює в донецькому клубі. За неофіційною інформацією, рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Йовічевича ухвалив особисто Ахметов.

У сезоні, що завершився, "Шахтар" під керівництвом Йовічевича став чемпіоном України та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Контракт Йовічевіча з "гірниками" був розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня. Новий сезон УПЛ стартує 29 липня.

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