"Шахтар" вирішив звільнити головного тренера після тріумфу в УПЛ: йому вже знайшли заміну

До нового сезону "гірників" готуватиме новий керманич.
Донецький "Шахтар" найближчим часом отримає нового головного тренера. На цій посаді хорвата Ігоря Йовічевича замінить нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.
Як повідомляє "ТаТоТаке", кандидатуру 53-річного ван Леувена остаточно затвердив президент "гірників" Рінат Ахметов.
Зазначається, що наразі нідерландський спеціаліст, який минулого сезону очолював луганську "Зорю", відпочиває на батьківщині після завершення сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Саме у Нідерландах "Шахтар" 3 липня розпочне підготовку до наступного сезону. Там ван Леувен і повинен приєднатися до "помаранчево-чорних". Офіційна презентація нового керманича донеччан запланована на початок липня.
Додамо, що ван Леувена визнали найкращим тренером УПЛ за підсумками сезону-2022/23. Він привів "Зорю" до бронзових медалей вітчизняної першості.
Раніше ван Леувен вже працював у "Шахтарі" – від 2006 до 2013 року він очолював Академію "гірників".
Наразі офіційно головним тренером "Шахтар" залишається Йовічевич, про звільнення якого клуб не повідомляв. Однак в інтерв'ю хорватським ЗМІ він підтвердив, що більше не працює в донецькому клубі. За неофіційною інформацією, рішення припинити співпрацю з тренерським штабом Йовічевича ухвалив особисто Ахметов.
У сезоні, що завершився, "Шахтар" під керівництвом Йовічевича став чемпіоном України та дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Контракт Йовічевіча з "гірниками" був розрахований до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня. Новий сезон УПЛ стартує 29 липня.
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