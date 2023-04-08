"Шахтар" вирвав перемогу над "Металістом" і закріпився на першому місці в УПЛ (відео)

"Гірники" відірвалися від "Дніпра-1" на відстань чотирьох балів.

"Шахтар" обіграв "Металіст" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді закінчився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цьому поєдинку "гірники" забили на 64-й хвилині. Артем Бондаренко скористався передачею Георгія Судакова і ударом з меж штрафного майданчика вирвав перемогу для підопічних Ігоря Йовічевича.

Огляд матчу

Буде додано пізніше.

"Шахтар" (46 очок) зміцнив лідерство в УПЛ. "Помаранчево-чорні" збільшили відрив від найближчого переслідувача – "Дніпра-1" – до 4 балів. Дніпряни завтра зіграють проти "Львова". Харківський клуб з 18 пунктами перебуває на передостанній, 15-й, позиції.

12 квітня "гірники" на виїзді зустрінуться зі "Львовом" у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ. "Металіст" 15 квітня зійдеться з "Вересом".

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