"Шахтар" виявляє зацікавленість до талановитого бразильця, який нещодавно збив на смерть людину

"Шахтар" виявляє зацікавленість до талановитого бразильця, який нещодавно збив на смерть людину

Конкурентами "гірників" у боротьбі за гравця є ще низка клубів.

Донецькому " Шахтарю " цікавий юний футболіст бразильського "Фламенго" - Рамон Рамос Ліма.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що окрім "гірників" на 20-річного лівого захисника претендує ще низка клубів - зокрема португальська "Бенфіка", швейцарський "Базель" та французький "Монако".

Бразилець, якого на Батьківщині називають новим Марсело (зірка "Реала", прим.), має контракт зі "стерв'ятниками" до кінця 2025 року, проте готовий перебратися до Європи вже цього січня. Стартова ціна для переговорів із "Фламенго" щодо Рамона становить 6 мільйонів євро.

2021 року Рамон Рамос Ліма провів за клуб усього 12 поєдинків у бразильський Серії А;

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює цього гравця у два мільйона євро.

Додамо, що на початку грудня 2021 року Ліма на смерть збив кур'єра-велосипедиста. Рамон надав постраждалому першу допомогу та викликав швидку. Але дорогою до лікарні 30-річний кур'єр помер.

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