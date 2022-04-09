"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках із назвами міст-героїв України замість прізвищ

"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках із назвами міст-героїв України замість прізвищ

На футболках "гірників" з'явилися назви міст, які постраждали від російської агресії.

Гравці донецького "Шахтаря" проводять благодійний поєдинок проти грецького "Олімпіакоса" у спеціальних футболках, щоб підтримати українців та інформувати світову спільноту про війну, яку Росія розпочала проти України.

Підопічні Роберто Де Дзербі вийшли на поле стадіону "Георгіос Караїскакіс" у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір російським окупантам.

На спинах у гравців замість їхніх прізвищ розташовані назви міст, які під час відсічі збройної агресії РФ отримали почесну відзнаку "Місто-герой України": Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка та Миколаїв.

На благодійний матч з «Олімпіакосом» гравці «Шахтаря» вийдуть у футболках із назвами 10 міст-героїв, які чинили жорсткий опір вторгненню Росії в Україну.



Маріуполь Ірпінь Буча Гостомель Харків Волноваха Чернігів Херсон Охтирка Миколаїв pic.twitter.com/bK118GpWOs — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022

Матч "Олімпіакос" - "Шахтар" розпочався о 20:00 за київським часом. Дивіться гру в прямому ефірі на нашому сайті.

Додамо, що в рамках благодійного євротурне підопічні Роберто Де Дзербі проведуть ще кілька матчів - проти польської "Лехії" (14 квітня), турецького "Фенербахче" (19 квітня) та хорватського "Хайдука" (1 травня).

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" також проведе низку благодійних матчів на підтримку України. Першим суперником "біло-синіх" 12 квітня стане польська "Легія".

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