"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про 215 убитих Росією українських дітей (фото)

Донецький "Шахтар" влаштував промовисту акцію перед благодійним матчем із турецьким "Антальяспором", який відбувся у понеділок, 25 квітня.
Гравці донецького клубу вийшли на поле стадіону "Анталья Арена" в особливих футболках. Підопічні Роберто Де Дзербі вшанували пам'ять 215 дітей, які були вбиті за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України.
На принті футболок "гірників" було зображення руки Валерії Глодан - молодої мами з бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри в січні цього року.
Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся загинули внаслідок ракетного удару по Одесі, якого російські окупанти завдали 23 квітня.
"215 дітей убито. Скільки буде ще?" - жирними літерами написано на футболках.
«Шахтер» вышел на благотворительный матч в футболках в память о 215 убитых украинских детях в результате полномасштабного вторжения России.#StopRussianAggression #StandWithUkraine#Shakhtar #Україна #Ukraine pic.twitter.com/I6mvpyJ8zU— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) April 25, 2022
Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:1. "Гірники" пропустили на перших хвилинах, але зуміли відповісти своїми двома голами. В середині першого тайму рахунок зрівняв Манор Соломон, а на 76-й хвилині вирішальний м'яч забив Дмитро Топалов.
Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.
Зазначимо, що трансляція матчу "Антальяспор" - "Шахтар" була відсутня, оскільки Федерація футболу Туреччини не дала дозволу на показ благодійного поєдинку.
У наступному матчі благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами "Шахтар" 1 травня зіграє проти хорватського "Хайдука".
Раніше донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу" (0:1), обіграла польську "Лехію" (3:2) завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя та програла турецькому "Фенербахче" (0:1), провівши зворушливу акцію заради 4-річної дівчинки з Маріуполя.
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