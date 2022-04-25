"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про 215 убитих Росією українських дітей (фото)

"Шахтар" вийшов на благодійний матч у футболках на згадку про 215 убитих Росією українських дітей (фото)

Донецький "Шахтар" влаштував промовисту акцію перед благодійним матчем із турецьким "Антальяспором", який відбувся у понеділок, 25 квітня.

Гравці донецького клубу вийшли на поле стадіону "Анталья Арена" в особливих футболках. Підопічні Роберто Де Дзербі вшанували пам'ять 215 дітей, які були вбиті за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України.

На принті футболок "гірників" було зображення руки Валерії Глодан - молодої мами з бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри в січні цього року.

Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся загинули внаслідок ракетного удару по Одесі, якого російські окупанти завдали 23 квітня.

"215 дітей убито. Скільки буде ще?" - жирними літерами написано на футболках.

Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:1. "Гірники" пропустили на перших хвилинах, але зуміли відповісти своїми двома голами. В середині першого тайму рахунок зрівняв Манор Соломон, а на 76-й хвилині вирішальний м'яч забив Дмитро Топалов.

Усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Зазначимо, що трансляція матчу "Антальяспор" - "Шахтар" була відсутня, оскільки Федерація футболу Туреччини не дала дозволу на показ благодійного поєдинку.

У наступному матчі благодійного євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами "Шахтар" 1 травня зіграє проти хорватського "Хайдука".

Раніше донецька команда поступилася грецькому "Олімпіакосу" (0:1), обіграла польську "Лехію" (3:2) завдяки голу 12-річного фаната з Маріуполя та програла турецькому "Фенербахче" (0:1), провівши зворушливу акцію заради 4-річної дівчинки з Маріуполя.

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