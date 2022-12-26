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"Шахтар" визначився із сумою, яку хоче отримати за талановитого бразильця

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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"Шахтар" визначився із сумою, яку хоче отримати за талановитого бразильця

Фото: ФК Шахтар

Вітао може залишитися у "Інтернасьоналі".

Донецький "Шахтар" готовий продати захисника Вітао бразильському "Інтернасьоналу".

Про це повідомляє Revista Colorada.

Зазначається, що "гірники" встановили остаточний цінник на бразильця – 4,5 мільйони євро.

Зараз Вітао виступає за бразильський клуб на правах оренди. Договір розрахований до літа 2023 року, а контракт Вітао із "Шахтарем" діє до літа 2024 року.

  • Цього сезону Вітао провів 38 поєдинків за Колорадос у всіх турнірах і забив два голи. Інтернасьйонал посів друге місце у бразильській Серії А.

Нагадаємо, що вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик досяг попередніх домовленостей із лондонським "Арсеналом".

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Дата публікації
Перегляди
492
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