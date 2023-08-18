"Шахтар" визначився з місцем проведення домашніх матчів групового етапу Ліги чемпіонів

Стало відомо, де донецький "Шахтар" гратиме домашні матчі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", домашні поєдинки єврокубків команда проводитиме в німецькому місті Гамбург на місцевому стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Донецький клуб досяг відповідної домовленості з німецькою командою, а УЄФА дав дозвіл на це.

"Фолькспаркштадіон" – стадіон у районі Баренфельд на заході Гамбурга, є домашньою ареною футбольного клубу "Гамбург", що зараз виступає у другій Бундеслізі. Місткість стадіону – 51 500 глядачів на міжнародних матчах (57 000 на поєдинках Бундесліги через дозволені місця для стояння).

Саме на "Фолькспаркштадіоні" проводився перший в історії фінал Ліги Європи 2010 року, а також бій за титул чемпіона світу з боксу між Володимиром Кличком та Девідом Хеєм 2011 року. "Фолькспаркштадіон" заявлено як арену, що прийматиме матчі Євро-2024 у Німеччині.

Зазначимо, що минулого сезону "гірники" проводили домашні матчі Ліги чемпіонів у Варшаві на "Стадіоні Війська Польського".

Нагадаємо, "Шахтар", як чемпіон України, автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня.

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