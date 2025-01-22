"Шахтар" впевнено обіграв "Брест" і зберіг шанси на вихід до плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" обіграв французький "Брест" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені завершився з рахунком 2:0 .

Чемпіон України відкрив рахунок на 18-й хвилині зустрічі – під час швидкої контратаки "гірників" бразилець Кевін реалізував вихід один на один з голкіпером французького клубу Марко Бізотом.

На 37-й хвилині підопічні Маріно Пушича подвоїли свою перевагу в рахунку – Георгій Судаков реалізував пенальті ударом паненкою по центру воріт. Цьому передувала розкішна вертикальна передача Судакова на Іраклі Азарова, якого і збив Бізот у власному карному майданчику.

У другому таймі французький клуб більше володів м'ячем, але "гірники" грамотно оборонялися і не дозволили супернику бодай скоротити відставання в рахунку.

На останніх секундах поєдинку донецький клуб взагалі міг зробити рахунок розгромним, але гол Олександра Зубкова було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через його фол під час розвитку атаки.

Огляд матчу "Шахтар" – "Брест"

Буде додано незабаром.

Для "Шахтаря" це друга перемога в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Першу "гірники" здобули у четвертому турі над швейцарським "Янг Бойз" (2:1).

"Шахтар" (7 очок) піднявся на 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і зберіг шанси на вихід до плейоф. "Брест" (13 балів) розташовується на 11-й позиції.

У заключному турі основного раунду найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" завітає у гості до дортмундської "Боруссії", а "Брест" прийматиме мадридський "Реал". Матчі відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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