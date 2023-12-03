"Шахтар" впевнено обіграв "Металіст 1925" і наблизився до лідерів УПЛ (відео)

"Шахтар" здобув переконливу перемогу над "Металістом 1925" у матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. А після перерви підопічні Маріно Пушича втілили свою перевагу над суперником у забиті м'ячі. На 59-й хвилині "гірників" вивів уперед Олександр Зубков.

А остаточний рахунок поєдинку на 78-й хвилині встановив Дмитро Криськів, який реалізував пенальті.

Огляд матчу "Шахтар" – "Металіст 1925"

Після цього матчу "Шахтар" (28 очок) посідає четверте місце в УПЛ. Донеччани 5 пунктами поступаються лідеру "Кривбасу", але мають дві гри в запасі. "Металіст 1925" провів на один поєдинок більше і з 15 балами перебуває на 11-й позиції.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Шахтар" 8 грудня зіграє проти "Вереса", а "Металіст 1925" 11 грудня прийме "Олександрію". Крім того, харків'яни 7 грудня в Києві зустрінуться з "Динамо" в перенесеному матчі 3-го туру чемпіонату України.

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