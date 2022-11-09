"Шахтар" впевнено обіграв "Верес" і не дав "Дніпру-1" збільшити відрив на вершині УПЛ

Команда Ігоря Йовічевича не відпускає дніпрян у гонитві за чемпіонством.

Донецький "Шахтар" переміг рівненський "Верес" у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:2 .

"Гірники" забили у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 30-й хвилині Михайло Мудрик вивів свою команду вперед, реалізувавши пенальті.

На 65-й хвилині "помаранчево-чорні" зміцнили свою перевагу. Точний удар до свого активу заніс Дмитро Криськів, а в ролі асистента виступив Тарас Степаненко.

"Шахтар" набрав 26 очок і залишився на другій сходинці в УПЛ. Підопічні Ігоря Йовічевича на 5 балів відстають від лідера – "Дніпра-1", але мають гру в запасі. "Верес" із 17 пунктами посідає п'яте місце.

У наступному турі донеччани гратимуть проти "Зорі", а команда Юрія Вірта зійдеться з "Олександрією". Матчі відбудуться 13 листопада.

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