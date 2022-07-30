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"Шахтар" вшанував пам'ять убитих рашистами дітей перед благодійним матчем у Нідерландах (фото)

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"Шахтар" вшанував пам'ять убитих рашистами дітей перед благодійним матчем у Нідерландах (фото)

Фото: ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" провів заключний поєдинок першого передсезонного збору, суперником "гірників" був нідерландський "Утрехт".

Перед матчем гравці "Шахтаря" провели зворушливу акцію - вони вийшли на поле у футболках з числом 358 - саме стільки дітей загинуло від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

Сам благодійний поєдинок на підтримку України завершився внічию - 2:2. Підопічні Ігоря Йовічевича пропустили на 7-й хвилині від форварда господарів Дайшона Редана. Утім, на 41-й хвилині гол Артема Бондаренка дозволив "помаранчево-чорним" відновити паритет.

На початку другої половини зустрічі "Шахтар" зумів вийти перед. Вихованець київського "Динамо" Богдан Михайличенко, який напередодні став гравцем донецького клубу, розігнав хорошу атаку, а завершив її точним ударом Дмитро Криськів.

Але втримати перевагу український клуб не зумів. На 66-й хвилині автоголом відзначився Сергій Кривцов, встановивши підсумковий рахунок гри.

Матчем з "Утрехтом" донецька команда завершила свій перший тренувальний збір у Нідерландах. Раніше "Шахтар" розписав нічию з "Фортуною" (3:3) і поступився Аяксу (1:3) із голом-шедевром Михайла Мудрика.

Наступний благодійний матч підопічні Йовічевича проведуть 7 серпня проти "Роми" в столиці Італії.

  • "Шахтар" посів перше місце в чемпіонаті УПЛ-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення російських загарбників. Відтак, "гірники" здобули право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23. Жеребкування основного раунду ЛЧ заплановане на 25 серпня, а перший тур групового етапу відбудеться 6/7 вересня.
  • Новий сезон УПЛ команда Ігора Йовічевіча повинна розпочати 23 серпня.

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