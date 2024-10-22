"Шахтар" з автоголом та відбитим пенальті Різника поступився "Арсеналу" в Лізі чемпіонів (відео)

"Гірникам" ледь не вдалося зачепитися за очки проти топового суперника в Лондоні.

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від лондонського "Арсенала" в матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

"Каноніри" відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі – Габріел Мартінеллі з лівого флангу увійшов до штрафного майданчика та пробив у ближній кут, м'яч від стійки відскочив у голкіпера "гірників" Дмитра Різника й залетів у ворота.

В УЄФА спочатку записали забитий м'яч на Мартінеллі, але потім переписали його як автогол Різника.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети намагалися розвинути свою перевагу та заробили пенальті – на 76-й хвилині захисник донецького клубу Валерій Бондар зіграв рукою у власному карному майданчику.

Однак реалізувати одинадцятиметровий господарі поля не зуміли – Різник ногами парирував удар Леандро Троссарда по центру воріт.

Таким чином, інтрига в матчі зберігалася до самого фінального свистка. Ба більше, наприкінці гри підопічні Маріно Пушича мали кілька хороших шансів зрівняти рахунок, але впевнені дії воротаря лондонців Давіда Раї дозволили "Арсеналу" втримати мінімальну перемогу.

Зазначимо, що український захисник "гармашів" Олександр Зінченко провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу "Арсенал" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Додамо, що в перших двох турах "Шахтар" зіграв унічию проти італійської "Болоньї" (0:0) та розгромно програв італійській "Аталанті" (0:3). Своєю чергою, "Арсенал" розділив очки з "Аталантою" (0:0), а потім впевнено обіграв французький ПСЖ (2:0).

Станом на зараз "гірники" посідають 29-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ, маючи у своєму активі одне очко. "Каноніри" з 7 балами піднялися на четверту позицію.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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