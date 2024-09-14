"Шахтар" з хет-триком Бондаренка розтрощив "Карпати" в надрезультативному матчі УПЛ (відео)

"Гірники" здобули переконливу перемогу в поєдинку, де було забито сім голів.

"Шахтар" розбив "Карпати" в матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:2 .

На 21-й хвилині рахунок у грі відкрив Олександр Зубков. Через чотири хвилини "леви" відповіли – відзначився Євген Підлепенець.

Утім, ще до перерви "гірники" не лише повернули собі перевагу, а і зробили рахунок розгромним. Дубль оформив Артем Бондаренко, забивши на 29-й і 39-й хвилинах. Потім на 42-й хвилині точного удару завдав Данило Сікан.

У другому таймі Бондаренко забив ще раз – на 65-й хвилині він записав до свого активу хет-трик. Крапку в цьому матчі поставили львів'яни – на 83-й хвилині автором гола став Амбросій Чачуа.

Огляд матчу "Шахтар" – "Карпати"

"Шахтар" з 9 очками після п'яти матчів піднявся на шосте місце в УПЛ. "Карпати" з 5 балами перебувають на 12-й позиції.

У наступному турі УПЛ підопічні Маріно Пушича 23 вересня приймуть "Оболонь", а "зелено-білі" 21 вересня на виїзді зустрінуться з "Чорноморцем".

Нагадаємо, вже у середу, 18 вересня, "гірники" на виїзді зіграють з італійською "Болоньєю" в матчі стартового туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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