"Шахтар" з хет-триком новачка розгромив "Чорноморець" і зміцнив лідерство в УПЛ (відео)

"Гірники" до семи очок збільшили перевагу над "Динамо", яке має матч у запасі.

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Чорноморцем" у перенесеному матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Києві закінчився з рахунком 1:4 .

Героєм зустрічі став бразильський новачок "гірників" Марлон Гомес, який ще в першому таймі оформив хет-трик, забивши на 3-й, 16-й і 42-й хвилинах. "Моряки" відповіли лише одним м'ячем, який на 12-й хвилині забив Зігі Бадібанга.

У другому таймі підопічні Маріно Пушича вчетверте вразили ворота одеського клубу. На 66-й хвилині Мар'ян Швед відзначився після передачі Лассіни Траоре.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Шахтар"

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (64 очки) збільшив свій відрив від "Динамо" на вершині УПЛ до семи балів. Щоправда, кияни мають поєдинок у запасі – сьогодні, 1 травня, команда Олександра Шовковського зіграє перенесений матч 5-го туру чемпіонату України проти "Вереса".

"Чорноморець" (29 очок) залишився на 10-й позиції у турнірній таблиці вітчизняної першості.

У наступному матчі УПЛ "гірники" та "моряки" також зіграють між собою. Поєдинок відбудеться в неділю, 5 травня, на стадіоні "Лівий берег" у Києві.

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