"Шахтар" з незабитим пенальті зіграв унічию проти "Болоньї" на старті Ліги чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" зіграв унічию з італійською "Болоньєю" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ренато Даль-Ара" в італійській Болоньї завершився з рахунком 0:0 .

На самому початку зустрічі чемпіон України отримав чудову можливість вийти вперед – Штефан Пош у власному штрафному майданчику сфолив проти Егіналду, через що арбітр призначив пенальті у ворота клубу Серії А.

Однак "помаранчево-чорні" своїм шансом не скористалися – Георгій Судаков не зумів переграти голкіпера господарів Лукаша Скорупського ударом у лівий нижній кут.

Перший тайм для донеччан також був затьмарений травмами – Данило Сікан та Юхим Конопля були змушені достроково залишити поле.

За весь поєдинок "Болонья" завдала 18 ударів проти 4 у "Шахтаря" (у площину воріт – 5:1). За очікуваними голами (xG) італійська команда також перевершила підопічних Маріно Пушича – 1,48 проти 0,87.

Але чудова гра у воротах Дмитра Різника, який, без сумнівів, був найкращим на полі у складі "Шахтаря", дозволила українського клубу втримати нічию.

Огляд матчу "Болонья" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

У другому турі Ліги чемпіонів "гірники" 2 жовтня проведуть номінально домашній матч з італійською "Аталантою". Того ж дня "Болонья" на виїзді зіграє з англійським "Ліверпулем".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Всі суперники "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів-2024/25: "Болонья" (Італія), "Аталанта" (Італія), "Арсенал" (Англія), "Янг Бойз" (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), "Баварія" (Німеччина), "Брест" (Франція), "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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