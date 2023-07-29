"Шахтар" з новим тренером здобув скромну перемогу у стартовому матчі УПЛ

Донецький "Шахтар" обіграв харківський "Металіст 1925" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 1:2 .

Чинний чемпіон України вийшов уперед на 30-й хвилині – Микола Матвієнко замкнув подачу з кутового від півфіналіста Євро-2023 у складі української "молодіжки" Олексія Кащука.

На початку другого тайму "гірники" зміцнили свою перевагу. Лассіна Траоре залишився без опіки в центрі штрафного та відправив м'яч у лівий кут.

На 56-й хвилині харків'яни скоротили відставання в рахунку. Дмитро Юсов точним ударом завершив подачу з лівого флангу на дальню стійку. Однак уникнути поразки підопічним Едмара не вдалося.

Зазначимо, що цей матч став дебютним на посаді головного тренера "Шахтаря" для нідерландського фахівця Патріка ван Леувена, який влітку замінив біля керма "гірників" хорвата Ігоря Йовічевича.

У другому турі чемпіонату України донеччани 2 серпня зіграють проти "Вереса", а "Металіст 1925" 5 серпня зійдеться з "Олександрією".

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