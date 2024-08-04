"Шахтар" з шикарним дублем Матвієнка знищив "Ворсклу" в першому турі УПЛ (відео)

"Шахтар" здобув розгромну перемогу над "Ворсклою" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 0:5 на користь донеччан.

"Гірники" вийшли вперед уже на 8-й хвилині зустрічі – капітан команди Микола Матвієнко шикарним дальнім ударом відправив м'яч у лівий кут.

До перерви чинний чемпіон України ще раз вразив ворота суперника – на 31-й хвилині відзначився Олександр Зубков.

У другому таймі команда Маріно Пушича не збавила оберти та довела рахунок до розгрому. На 67-й хвилині пенальті реалізував Георгій Судаков, а ще через хвилину Матвієнко оформив дубль – захисник знову забив красивим ударом з-за меж штрафного.

Крапку в цьому матчі на 88-й хвилині поєдинку поставив Данило Сікан, забивши п'ятий м'яч у ворота "зелено-білих". Полтавська команда уникнути "сухого" розгрому не змогла.

Огляд матчу "Ворскла" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

У другому турі національного чемпіонату "гірники" 11 серпня зустрінуться з "Поліссям", а полтавці 9 серпня на виїзді зіграють проти абсолютного дебютанта елітного дивізіону "Лівого Берега".

Додамо, що сьогодні вже відбулися ще два матчі стартового туру УПЛ: ЛНЗ обіграв "Лівий Берег" (1:0), а "Оболонь" і "Колос" розійшлися результативною нічиєю (2:2).

У заключному поєдинку 4 серпня сильнішого визначатимуть "Зоря" та "Інгулець" (початок – о 18:00).

Нагадаємо, матчі першого туру "Олександрія" – "Динамо" та "Рух" – "Полісся" перенесли на прохання клубів через те, що їхні футболісти ще зовсім нещодавно брали участь у складі збірної України на Олімпіаді-2024.

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