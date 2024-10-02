"Шахтар" з травмою Степаненка розгромно програв "Аталанті" в Лізі чемпіонів (відео)

"Гірникам" не вдалося зачепитися за очки у грі проти чинного переможця Ліги Європи.

Донецький "Шахтар" розгромно програв італійській "Аталанті" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені завершився з рахунком 0:3 .

У першому таймі "бергамаски" двічі відзначилися у воротах чемпіона України. На 21-й хвилині рахунок відкрив Берат Джімсіті після розіграшу штрафного та подачі Адемоли Лукмана.

На 41-й хвилині Лукман забив сам, в один дотик з меж штрафного майданчика замкнувши передачу від Сеада Колашинаца.

Одразу після перерви чинний переможець Ліги Європи відправив третій м'яч у ворота "помаранчево-чорних" – на 48-й хвилині Рауль Белланова ударом головою завершив подачу з лівого флангу штрафного від Давіде Дзаппакости.

Додамо, що на 62-й хвилині капітан "гірників" Тарас Степаненко потягнув м'яз і через травму був замінений на Артема Бондаренка.

Відповісти бодай одним голом та уникнути розгрому підопічні Маріно Пушича не зуміли.

Огляд матчу "Шахтар" – "Аталанта"

Буде додано незабаром.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

У першому турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" зіграв унічию проти італійської "Болоньї" (0:0), а "Аталанта" розділила очки з лондонським "Арсеналом" (0:0).

У третьому турі Ліги чемпіонів "гірники" 22 жовтня на виїзді зіграють з лондонським "Арсеналом", а підопічні Джан П'єро Гасперіні днем пізніше приймуть шотландський "Селтік".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Шахтар – Аталанта – 0:3: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Збірна України в напруженій боротьбі поступилася Бразилії у півфіналі ЧС-2024 з футзалу (відео)

Гоффенгайм – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи