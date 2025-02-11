"Шахтар" з трьома вилученнями зазнав розгромної поразки і вилетів з Юнацької ліги УЄФА

"Гірники" програли "Гоффенгайму" та слідом за "Динамо" завершили виступи в турнірі.

Донецький "Шахтар" розгромно поступився німецькому "Гоффенгайму" в поєдинку 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Зустріч у місті Зінсгайм завершилася з рахунком 5:1 .

Німецька команда відкрила рахунок уже на 5-й хвилині зусиллями Дірена Дагдевірена. На 41-й хвилині "гірники" залишилися в меншості – другу жовту картку заробив Ярослав Милокост. На 44-й хвилині господарі зміцнили свою перевагу – пенальті реалізував Мелвін Онос.

На старті другого тайму "Гоффенгайм" забив утретє – на 55-й хвилині пенальті реалізував Флоріан Міхелер. На 74-й хвилині Денис Сметана скоротив відставання "помаранчево-чорних".

Однак потім німецький колектив забив ще двічі – дубль оформив Джеймі Валінг, який на 82-й хвилині відзначився з гри, а на 90+4-й реалізував пенальті.

Зазначимо, що донеччани догравали поєдинок увісьмох, адже на 87-й та 90+4-й хвилинах були вилучені з поля Олександр Башмарін і Віктор Цуканов, які отримали по другій жовтій картці.

Таким чином, Україна залишилася без представників у сезоні Юнацької ліги УЄФА. Раніше з турніру вилетіло київське "Динамо", програвши у серії пенальті італійській "Аталанті".

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