"Шахтар" за 17 хвилин розтрощив "Чорноморець" і вийшов до 1/4 фіналу Кубка України

"Шахтар" за 17 хвилин розтрощив "Чорноморець" і вийшов до 1/4 фіналу Кубка України

"Гірники" вирішили долю протистояння в другому таймі.

Донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" в 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок в Одесі завершився перемогою команди Роберто Де Дзербі з рахунком 3:0 .

Всі три голи гості забили після перерви. "Гірники" вийшли вперед на 65-й хвилині зусиллями Фернандо.

На 72-й хвилині Маркос Антоніо подвоїв рахунок, замкнувши простріл Ісмаїлі.

На 82-й хвилині Дентіньйо відзначився з передачі Михайла Мудрика, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що до чвертьфіналу національного кубка вийшло київське "Динамо". Столичний клуб на виїзді здолав "Маріуполь".

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

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