"Шахтар" за 17 хвилин розтрощив "Чорноморець" і вийшов до 1/4 фіналу Кубка України

"Гірники" вирішили долю протистояння в другому таймі.
Донецький "Шахтар" розгромив одеський "Чорноморець" в 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок в Одесі завершився перемогою команди Роберто Де Дзербі з рахунком 3:0.
Всі три голи гості забили після перерви. "Гірники" вийшли вперед на 65-й хвилині зусиллями Фернандо.
На 72-й хвилині Маркос Антоніо подвоїв рахунок, замкнувши простріл Ісмаїлі.
На 82-й хвилині Дентіньйо відзначився з передачі Михайла Мудрика, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що до чвертьфіналу національного кубка вийшло київське "Динамо". Столичний клуб на виїзді здолав "Маріуполь".
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.