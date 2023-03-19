"Шахтар" за чотири хвилини обіграв "Рух" і повернувся на вершину УПЛ (відео)

"Гірники" потіснили "Дніпро-1" з першого місця в турнірній таблиці.

"Шахтар" переміг "Рух" у матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:0 .

Обидва голи "помаранчево-чорні" забили в першом таймі. На 27-й хвилині відзначився Микола Матвієнко, а на 31-й хвилині перевагу донеччан закріпив Дмитро Криськів.

Після перерви команди більше голів не забивали.

Огляд матчу

"Шахтар" (42 очки) повернувся на перше місці в турнірній таблиці УПЛ – "гірники" випереджають "Дніпро-1" на три бали. "Рух" (17 пунктів) посідає 14-ту позицію..

У наступному турі, після міжнародної паузи, команда Ігоря Йовічевича 2 квітня зіграє з "Чорноморцем", а "Рух" цього ж дня протистоятиме "Зорі".

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