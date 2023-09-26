"Шахтар" за пів тайму розбив "Верес" на шляху до чвертьфіналу Кубка України

"Гірники" забили три голи у ворота суперника після перерви.

"Шахтар" розгромив "Верес" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:3

Тривалий час рівненському клубу вдавалося стримувати натиск чемпіона України. Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок лише на 65-й хвилині, коли результатичного удару завдав Олексій Кащук.

За три хвилини "помаранчево-чорні" подвоїли свою перевагу зусиллями Артема Бондаренка.

А в компенсований час "гірники" довели справу до розгрому – на 90+1-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Олег Очеретько.

Таким чином, "Шахтар" став другим чвертьфіналістом національного кубка. Раніше до 1/4 фіналу вийшла "Олександрія", яка драматично вирвала перемогу над "Рухом".

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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