"Шахтар" за шість хвилин розібрався з "Минаєм" і став одноосібним лідером УПЛ (відео)

"Гірники" не зіткнулися з труднощами у поєдинку проти головного аутсайдера чемпіонату.

"Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 2:0 .

Обидва голи донеччани забили упродовж шести хвилин у середині першого тайму. На 24-й хвилині рахунок відкрив Георгій Судаков, реалізувавши пенальті.

На 30-й хвилині підопічні Маріно Пушича подвоїли свою перевагу. Данило Сікан завдав точного удару низом з-за меж штрафного після передачі бразильця Кевіна.

Огляд матчу "Шахтар" – "Минай"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" (43 очки) вибився в одноосібні лідери УПЛ. Донецький клуб тепер на три бали випереджає "Кривбас", хоча зіграв на один матч менше. "Минай" (10 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" 30 березня зіграють проти "Оболоні", а закарпатці днем пізніше зустрінуться з "Олександрією".

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