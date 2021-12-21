"Шахтар" залишився без голови селекційної служби

Він пропрацював із "гірниками" три з половиною роки.

Португальський фахівець Жозе Боту більше не є головою селекційної служби донецького " Шахтаря ".

Як повідомляє грецьке видання Sport24, спеціаліст став спортивний директором клубу ПАОК.

Зазначається, що ПАОК не платив "гірникам" неустойку, а український клуб погодився безкоштовно відпустити свого селекціонера, контракт якого спливав влітку наступного року. З боку ПАОКа переговори із Боту вели особисто власник клубу Іван Саввіді та його син Георгіс.

За даними ЗМІ, португалець підписав контракт із грецьким клубом на 2,5 роки.

Боту очолював селекційну службу "гірників" від середини червня 2018 року. До цього Жозе пропрацював головним скаутом "Бенфіки" 10 років, де відповідав не лише за придбання, але і вигідний продаж футболістів. За три з половиною роки він встиг пропрацювати з трьома тренеами "Шахтаря" - Пауло Фонсекою, Луїшем Каштру та Роберто Де Дзербі.