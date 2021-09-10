"Шахтар" залишився позаду, попереду - "Динамо": "Олександрія" обіграла "Інгулець" і піднялася на 2-ге місце в УПЛ

"Шахтар" залишився позаду, попереду - "Динамо": "Олександрія" обіграла "Інгулець" і піднялася на 2-ге місце в УПЛ

Від "біло-синіх" команду Юрія Гури відокремлює всього два очки.

"Олександрія" вдома у стартовому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) завдала поразки "Інгульцю". Зустріч на стадіоні КСК "Ніка" завершилася з рахунком 1:0.

Поєдинок вийшов небагатим на гольові моменти. До перерви непогані шанси, щоб забити, не реалізували Денис Мірошниченко та Володимир Одарюк у господарів, а також Артем Сітало у гостей.

upl.ua

У другому таймі команди зіграли трохи гостріше в атаці. Вже на 53-й хвилині "Олександрія" таки забила м'яч, який став єдиним у грі. Перемогу господарям приніс Сергій Гринь ударом з-за меж карного майданчика.

"Олександрія" набрала 14 очок і піднялася на 2-ге місце в турнірній таблиці УПЛ. "Інгулець" із 7 балами йде 10-м.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола. Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

У 8-му турі "Олександрія" в гостях 18 вересня зіграє з київським "Динамо", а "Інгулець" цього ж дня вдома прийматиме ковалівський "Колос".

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