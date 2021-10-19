"Шахтар" завдяки видовищному камбеку переміг "Реал" у Юнацькій Лізі УЄФА

"Гірники" потужно провели завершальні хвилини першого тайму.

Донецький "Шахтар" у рамках 3-го туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА здобув видовищну перемогу над мадридським "Реалом" із рахунком 3:2 .

Зазначимо, що першими рахунок в цій зустрічі відкрили футболісти гостей, на десятій хвилині відзначився Петер. Утім, на 32 хвилині "гірникам" вдалося відновити паритет у протистоянні - Антон Глущенко замкнув передачу від Андрія Булези та зробив рахунок 1:1.

Як з'ясувалося пізніше, усі найцікавіші події в цій грі припали на останні п'ять хвилин першого тайму. Так, на 41 хвилині юнаки Королівського клубу знову опинилися попереду - Девід Гонсалес зіграв на добиванні після сейву воротаря донеччан.

Не встигли футболісти "Реала" як слід зрадіти, а "Шахтар" знову зрівняв рахунок - Кирило Сігеєв після передачі від Глущенка переграв голкіпера "вершкових" та переправив м'яч точно за призначенням. Здавалося б, що команди підуть на перерву за нічийного рахунку, але на 45 хвилині Ілля Гулько вперше вивів "Шахтар" вперед та зрештою приніс своїй команді таку важливу перемогу.

Після цієї перемоги "Шахтар" набрав шість очок та одноосібно очолив квартет;

"Реал", своєю чергою, залишився з чотирма балами на другій сходинці. Стільки ж пунктів має й міланський "Інтер", але їхня дуель з "Шерифом" розпочнеться трохи пізніше;

У рамках першого туру "Шахтар" U-19 розгромив "Шериф" (5:0), а потім поступився вдома "Інтеру" (0:1).

Додамо, що дорослі команди "Шахтаря" та "Реала" зустрінуться о 22:00 на НСК "Олімпійському. ТСН Прспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

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