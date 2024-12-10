"Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Баварії" в Лізі чемпіонів (відео)

Донецький "Шахтар" програв мюнхенській "Баварії" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Номінально домашній для "гірників" поєдинок на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені завершився з рахунком 1:5 .

"Гірники" відкрили рахунок уже на 5-й хвилині зустрічі. Олександр Зубков зробив розрізну передачу на хід Кевіну, а той увійшов до штрафного майданчика та влучно пробив у дальній кут.

Дуже швидко німецький клуб відігрався. На 11-й хвилині Конрад Лаймер підібрав м'яч у штрафному майданчику донеччан і завдав сильного удару в ближню "дев'ятку".

Наприкінці першого тайму "Шахтар" створив супермомент. Під час контратаки на 44-й хвилині Кевін протягнув м'яч до штрафного майданчика мюнхенців і зробив чудовий пас у центр на Георгія Судакова, але той не влучив у ворота.

Підопічні Венсана Компані моментально покарали чемпіона України за таке марнотратство. На 45-й хвилині Марлон Гомес помилився поблизу власних воріт, після чого Томас Мюллер завдав точного удару, скориставшись асистом Джамала Мусіали.

На 66-й хвилині "Баварія" могла збільшити свою перевагу. Мусіала на дальній стійці замкнув подачу з кутового, але арбітр скасував цей гол через те, що перед цим Матіс Тель заблокував воротаря "помаранчево-чорних" Дмитра Різника.

Однак уже невдовзі мюнхенський клуб забив третій м'яч. На 70-й хвилині Майкл Олісе реалізував пенальті, який було призначено за те, що захисник "гірників" Алаа Грам стрибнув у ноги Саші Бое у власному штрафному майданчику.

На цьому "Баварія" не зупинилася. На 87-й хвилині провал в обороні "гірників" закінчився тим, що Мусіала розстріляв ворота Різника.

Крапку в цьому поєдинку було поставлено на 90+3-й хвилині, коли Олісе оформив дубль, забивши після сольного проходу.

Огляд матчу "Шахтар" – "Баварія"

Після шести турів "гірники" посідають 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. "Баварія" (12 балів) перебуває на восьмій позиції.

Попереду на донецький клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться вже наступного року. Підопічні Маріно Пушича 22 січня зустрінуться з французьким "Брестом", а 29 січня протистоятимуть дортмундській "Боруссії".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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