"Шахтар" зазнав першої поразки на зборах в Туреччині

"Шахтар" зазнав першої поразки на зборах в Туреччині

Команди зіграли два тайми по 30 хвилин.

У вівторок, 15 лютого, донецький "Шахтар" провів другий контрольний спаринг на другому тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі неочікувано поступилася "Маріуполю" - 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 41-й хвилині Андрій Кухарук. Через кілька хвилин Тете відновив паритет. Але за дві хвилини до кінця матчу Андрій Пятов відзначився автоголом.

Нагадаємо, що команди зустрічалися в рамках першого тренувального збору. Тоді "Шахтар" та "Маріуполь" зіграли внічию - 0:0.

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

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