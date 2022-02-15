"Шахтар" зазнав першої поразки на зборах в Туреччині

Команди зіграли два тайми по 30 хвилин.
У вівторок, 15 лютого, донецький "Шахтар" провів другий контрольний спаринг на другому тренувальному зборі в Туреччині. Команда Роберто Де Дзербі неочікувано поступилася "Маріуполю" - 1:2.
Рахунок матчу відкрив на 41-й хвилині Андрій Кухарук. Через кілька хвилин Тете відновив паритет. Але за дві хвилини до кінця матчу Андрій Пятов відзначився автоголом.
Нагадаємо, що команди зустрічалися в рамках першого тренувального збору. Тоді "Шахтар" та "Маріуполь" зіграли внічию - 0:0.
- "Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.
- У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".
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