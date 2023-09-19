Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Шахтар" зазнав розгромної поразки на старті Юнацької ліги УЄФА

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
352
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Шахтар" зазнав розгромної поразки на старті Юнацької ліги УЄФА

"Шахтар" (U-19) – "Порту" (U-19 ) / Фото: ФК Шахтар

Команда "гірників" U-19 без шансів поступилися одноліткам з "Порту".

Донецький "Шахтар" розгромно програв "Порту" в матчі першого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА – 1:4.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "гірників" зустріч відбулася на стадіоні "Едмунд-Пламбек" у німецькому місті Нордерштедт

Ще в першому таймі "помаранчево-чорні" пропустили тричі – дубль оформив Родріго Мора, ще один гол забив Хорхе Мейрелеш.

На початку другої половини поєдинку Уссумане Джало відправив четвертий м'яч у ворота донеччан. "Шахтар" зумів відповісти лише голом престижу, який на 90+3-й хвилині забив Олег Пушкарьов.

В іншому матчі стартового туру групи Н зіграють юнацькі команди "Барселони" та "Антверпена". Ця зустріч відбудеться 19 вересня о 17:00 за київським часом.

У наступному турі Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" 4 жовтня зіграє з "Антверпеном", а "Порту" прийматиме "Барселону".

Нагадаємо, сьогодні ввечері свій матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Порту" зіграє основна команда "Шахтаря". Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".

Читайте також:

Шахтар – Порту: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Зоря – Гент: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

ПСЖ – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
352
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація