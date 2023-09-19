"Шахтар" зазнав розгромної поразки на старті Юнацької ліги УЄФА

Команда "гірників" U-19 без шансів поступилися одноліткам з "Порту".

Донецький "Шахтар" розгромно програв "Порту" в матчі першого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА – 1:4 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для "гірників" зустріч відбулася на стадіоні "Едмунд-Пламбек" у німецькому місті Нордерштедт

Ще в першому таймі "помаранчево-чорні" пропустили тричі – дубль оформив Родріго Мора, ще один гол забив Хорхе Мейрелеш.

На початку другої половини поєдинку Уссумане Джало відправив четвертий м'яч у ворота донеччан. "Шахтар" зумів відповісти лише голом престижу, який на 90+3-й хвилині забив Олег Пушкарьов.

В іншому матчі стартового туру групи Н зіграють юнацькі команди "Барселони" та "Антверпена". Ця зустріч відбудеться 19 вересня о 17:00 за київським часом.

У наступному турі Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" 4 жовтня зіграє з "Антверпеном", а "Порту" прийматиме "Барселону".

Нагадаємо, сьогодні ввечері свій матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Порту" зіграє основна команда "Шахтаря". Поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".

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