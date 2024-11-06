"Шахтар" здійснив камбек проти "Янг Бойз" та здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів (відео)

Це перша перемога для українських клубів в основному раунді поточного розіграшу єврокубків.

Донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Янг Бойз" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Номінально домашній для "гірників" поєдинок на "Фельтінс-Арені" в німецькому Гельзенкірхені завершився з рахунком 2:1 .

Чинний чемпіон України міг відкривати рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі, але гол Кевіна, який добив м'яч у сітку після сейву воротаря швейцарської команди Марвіна Келлера на удар Артема Бондаренка, було скасовано через офсайд у Егіналду.

На 15-й хвилині "гірники" мали ще одну чудову нагоду виходити вперед, але Егіналду з правого флангу штрафного майданчика пробив точно у воротаря.

На 27-й хвилині "Янг Бойз" досить несподівано повів у рахунку. Кастріот Імері скористався грубою помилкою Бондаренка біля власних воріт і з напівкола штрафного низом пробив повз Дмитра Різника.

Підопічні Маріно Пушича дуже швидко відігралися. На 31-й хвилині Олександр Зубков переправив м'яч у порожні ворота після проходу Георгія Судакова та його прострілу з лівого флангу.

А вже на 41-й хвилині "помаранчево-чорні" вирвалися вперед. Судаков на правому фланзі атаки обігрався з Кевіном, протягнув м'яч до лінії штрафного та влучно пробив низом у дальній кут.

У другому таймі "гірникам" також було непросто, адже суперник атакував і намагався уникнути поразки, однак злагоджені дії донеччан в обороні дозволили їм не пропустити та здобути першу перемогу в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.

Також це перша перемога для українських клубів в основному раунді поточного розіграшу єврокубків, адже у трьох перших турах Ліги чемпіонів та Ліги Європи ні "Шахтар, ні "Динамо" не забили жодного гола.

Огляд матчу "Шахтар" – "Янг Бойз"

Після чотирьох зіграних матчів "Шахтар" з 4 очками наразі посідає 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Янг Бойз" без набраних балів йде на передостанній, 35-й позиції.

У наступному турі "Шахтар" 27 листопада на виїзді зіграє з нідерландським ПСВ, а "Янг Бойз" днем раніше прийматиме італійську "Аталанту".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

Динамо – Ференцварош: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги Європи

Гучна сенсація у Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" зазнав розгрому від нового тренера МЮ (відео)

"Реал" з Луніним сенсаційно програв "Мілану" в матчі Ліги чемпіонів (відео)