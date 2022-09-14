"Шахтар" здобув другу поспіль перемогу в Юнацькій лізі УЄФА та вирвався в лідери групи (відео)

Номінально домашній для "гірників" поєдинок у Варшаві завершився перемогою української команди з рахунком 2:1 .

"Помаранчево-чорні" розпечатали ворота суперника в першому таймі. На 25-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Олександр Ющенко.

Після перерви донецька команда зміцнила свою перевагу, в цьому їй допоміг автогол гравця "кельтів" Ділана Корра.

На 75-й хвилині шотландський колектив зусиллями Адама Брукса скоротив відставання, але врятуватися від поразки номінальним гостям не вдалося.

Для "Шахтаря" це друга поспіль перемога у новому сезоні Юнацької ліги УЄФА. На старті турніру "гірники" на виїзді обіграли "РБ Лейпциг" - 0:2.

Завдяки цьому успіху "Шахтар" з 6 очками після двох матчів очолив турнірну таблицю групи F. "Селтік", розпочавши турнір із двох поразок, посідає останню сходинку.

В іншому матчі цього квартету мадридський "Реал" 14 вересня прийматиме "РБ Лейпциг". Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Третій тур групового раунду Юнацької ліги УЄФА відбудеться 5 жовтня: "Реал" - "Шахтар", "РБ Лейпциг" - "Селтік".

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, у Варшаві також зустрінуться дорослі команди "Шахтаря" та "Селтіка". Поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів стартує о 19:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

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