"Шахтар" здобув перемогу над "Антверпеном" в Юнацькій лізі УЄФА

Донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Антверпен" у матчі 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбувся у німецькому місті Нордерштедт і завершився з рахунком 3:1 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі "помаранчево-чорних" вивів уперед Олександр Ющенко. На 60-й хвилині бельгійська команда відігралася зусиллями Жерарда Вандепласа.

Однак "гірники" зуміли дотиснути свого суперника. На 69-й хвилині "Антверпен" відзначився автоголом. А на 83-й хвилині форвард "Шахтаря" Даниїл Савін встановив остаточний рахунок гри. Додамо, що на 90+6-й хвилині у складі бельгійців також було вилучення.

В іншому матчі 5-го туру цієї групи Юнацької ліги УЄФА іспанська "Барселона" прийме португальський "Порту".

Наразі команда "гірників" U-19 посідає третє місце у своїй групі, маючи шість очок. Лідирує з 12 балами "Барселона". На другій позиції – "Порту" (9). "Антверпен" (0) замикає квартет.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграють дорослі команди "Шахтаря" та "Антверпена". Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Антверпен".

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