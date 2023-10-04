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"Шахтар" здобув першу перемогу на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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92
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1 хв
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"Шахтар" здобув першу перемогу на груповому етапі Юнацької ліги УЄФА (відео)

"Шахтар" (U-19) / Фото: ФК Шахтар

Команда "гірників" U-19 обіграла однолітків з "Антверпена".

Донецький "Шахтар" переміг бельгійський "Антверпен" в матчі другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА – 1:2.

У першому таймі команди обмінялися голами. На 14-й хвилині Куано Делапорт вивів бельгійців вперед, але вже через чотири хвилини Антон Глущенко зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

У другому тайму юні "гірники" зуміли вирвати перемогу. Вирішальний гол на 73-й хвилині забив Антон Демченко.

Це перша перемога "Шахтаря" у груповому раунді нинішньої Юнацької ліги УЄФА. На старті турніру "помаранчево-чорні" зазнали розгромної поразки від "Порту" (1:4).

В іншому матчі другого туру групи Н зіграють юнацькі команди "Порту" та "Барселони". Ця зустріч такрж відбудеться 4 жовтня, але о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні ввечері свій матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Антверпена" зіграє основна команда "Шахтаря". Поєдинок на арені "Босейлстадіон" у бельгійському місті Антверпен розпочнеться о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Антверпен" – "Шахтар".

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Дата публікації
Перегляди
92
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