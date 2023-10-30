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"Шахтар" здобув розгромну перемогу та вийшов до півфіналу Кубка України

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Шахтар" здобув розгромну перемогу та вийшов до півфіналу Кубка України

"Шахтар" / Фото: ФК Шахтар

"Гірники" впевнено розібралися з першоліговою "Вікторією".

Донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України з футболу сезону-2023/24. У поєдинку 1/4 фіналу підопічні Маріно Пушича розбили представника Першої ліги сумську "Вікторію" з рахунком 0:3.

У першому таймі "гірники" двічі вражали сітку воріт суперника. На 17-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Єгор Назарина, а через три хвилини Олександр Зубков подвоїв перевагу чинних чемпіонів України.

Наприкінці другого тайму "помаранчево-чорні" зробили рахунок розгромним. Підсумок поєдинку своїм голом на 90+1-й хвилині підбив Ярослав Ракицький.

Додамо, що це дебютна перемога Пушича на посаді головного тренера "Шахтаря". Минулого тижня боснійський фахівець дебютував у донецькому клубі виїзною поразкою від "Барселони" (1:2) в Лізі чемпіонів.

Решта матчів 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 1 та 2 листопада. У середу "Чорноморець" поміряється силами із "Зорею", а на четвер заплановано поєдинки "Полісся" – "Олександрія" та "Оболонь" – "Ворскла".

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

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