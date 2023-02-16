"Шахтар" здобув складну перемогу над "Ренном" у першому матчі плейоф Ліги Європи (відео)

"Гірники" заробили позитивний результат перед поєдинком у відповідь.

Донецький "Шахтар" обіграв французький "Ренн" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Поєдинок у Варшаві завершився з рахунком 2:1 .

Підопічні Ігоря Йовічевича вийшли вперед на старті зустрічі. На 11-й хвилині Дмитро Криськів добив м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер французів Стів Манданда парирував удар Богдана Михайличенка з лівого флангу штрафного майданчика.

На 33-й хвилині "червоно-чорні" отримали чудовий шанс, аби зрівняти рахунок. Артем Бондаренко припустився жахливої обрізки біля власних воріт, але нападник "Ренна" Карл Токо Екамбі змарнував цю нагоду, не зумівши переграти Анатолія Трубіна.

А в компенсований до першого тайму час "гірники" несподівано подвоїли свою перевагу. Чімуанья Угочукву у центрі штрафного збив Юхима Коноплю після прострілу від Криськіва. Пенальті реалізував Бондаренко, хоча Манданда був близьким до того, щоб відбити удар хавбека "Шахтаря".

Після перерви "Ренну" вдалося скоротити відставання в рахунку. На 59-й хвилині Токо Екамбі на дальній стійці замкнув подачу від Жеремі Доку. Однак уникнути поразки французи не змогли.

Огляд матчу

Матч-відповідь між командами буде зіграний у четвер, 23 лютого, на арені "Роазон Парк" у Франції.

Переможці протистоянь 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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