"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Колосом" у матчі з 5 голами та очолив УПЛ (відео)

"Шахтар" обіграв "Колос" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:2 .

Ковалівці вийшла вперед у дебюті зустрічі – уже на шостій хвилині Олег Ільїн під час контратаки своєї команди зайшов до штрафного майданчика "гірників" і точно пробив у ближній кут.

Проте після перерви донеччанам вдалося перевернути перебіг матчу. На 50-й хвилині рахунок зрівняв бразильський новачок "помаранчево-чорних" Кевін.

На 65-й хвилині підопічні Маріно Пушича повели в рахунку – ударом головою забив Лассіна Траоре.

Під завісу поєдинку донецький клуб зняв усі питання щодо переможця – на 89-й хвилині Кевін оформив дубль після передачі Георгія Судакова.

На 90+5-й хвилині команда з Ковалівки скоротила відставання – Лассіна Траоре зрізав м'яч у власні ворота після подачі "Колоса" з кутового, однак це не завадило "гірникам" втримати перемогу.

Огляд матчу "Шахтар" – "Колос"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" (40 очок) вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Донеччани обійшли "Дніпро-1", який має 38 балів і зіграв на два матчі більше. "Колос" (24 пункти) розташовується на восьмій сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" 12 березня зіграють з "Минаєм", а ковалівці 16 березня на виїзді зустрінуться з "Кривбасом".

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