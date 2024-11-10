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"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" та продовжив гонитву за лідерами УПЛ (відео)

"Шахтар" здобув вольову перемогу над "Зорею" та продовжив гонитву за лідерами УПЛ (відео)

"Шахтар" – "Зоря" / Фото: ФК Шахтар

"Гірники" скоротили відставання від "Олександрії" та "Динамо" в таблиці чемпіонату України.

"Шахтар" обіграв "Зорю" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 3:1.

Після першого тайму луганці мали мінімальну перевагу в рахунку – на 37-й хвилині Олександр Яцик потужним ударом з лівого флангу штрафного майданчика поцілив у дальню "дев'ятку".

На старті другої половини зустрічі донеччани не лише відігралися, а і вийшли вперед. На 51-й хвилині Артем Бондаренко реалізував пенальті після того, як проти нього у власному карному майданчику сфолив Роман Вантух.

А потім на 54-й хвилині бразилець Кевін точним ударом замкнув простріл свого співвітчизника Вінісіуса Тобіаса з правого флангу.

Крапку в матчі було поставлено на 90+3-й хвилині, коли автоголом відзначився бразильський захисник луганського клубу Джордан, який зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Олександра Зубкова з правого флангу.

Огляд матчу "Шахтар" – "Зоря"

Після цієї перемоги "Шахтар" (26 очок) залишився на третьому місці в УПЛ, але підібрався до лідерів чемпіонату "Олександрії" (32 бали) та "Динамо" (29 пунктів), яке має матч у запасі. "Зоря" (15 очок) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Шахтар" 23 листопада зіграє з "Інгульцем", а "Зоря" 25 листопада протистоятиме "Поліссю".

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